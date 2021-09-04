صورة .. وزير الأوقاف : إلقاء القمامة فى الطرق غاية الأذى واللعنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن كف الأذى عن الطريق صدقة من أجلِّ الصدقات التى يجب أن يحرص عليها كل مسلم، مشددا على أن إلقاء القاذورات والقمامة فى الطرق من الأشياء المحرمة التى تؤذى الناس، وتجلب اللعنات من الله تعالى، ثم من الناس.





وكتب وزير الأوقاف على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية: "إذا كان كف الأذى عن الطريق صدقة، فإن أذى الناس في طرقهم لعنة، وإلقاء القمامة بها غاية الأذى واللعنة". كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وجه رسالة شكر من جموع أئمة وقيادات الدعوة بالشرقية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه بتحسين أحوالهم المادية التى ترجمت فى الحافز الأخير بمنحهم 250 جنيه شهريا لكل إمام والاهتمام بتحسين أحوالهم العلمية من خلال عدة برامج. وأضاف جمعة، خلال لقائه مع قناة النيل للأخبار، أمس الجمعة، أن الرئيس السيسى وجه بتكوين جيل من الأئمة شديد التميز يكون قادرا على قيادة رأى عام دينى منضبط ينتهج فقه الواقع فى ضوء على المحافظة على ثوابت الشرع.

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