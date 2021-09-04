فيديو - أديب : لولا وعى قيادتنا كان زمانا واقفين فى طوابير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى عمرو أديب ، إن متحور كورونا "مو" ظهر فى الصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الامريكية، وأوروبا، مشيرا إلى أن مشكلة متحور "مو" أن لديه مشكلة بأنه لا يتعامل مع اللقاحات حتى الأن فى العالم أجمع.





وأضاف، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مواجهة فيروس كورونا بكل متحوراتها من خلال انتاج اللقاحات واصبح كل الموسسات والهيئات الحكومية تطعم الموظفين بـ لقاحات كورونا. وطالب أديب المواطنين بارتداء الكمامة واتخاذ كل الحذر من جديد فى التعامل مع الموجة الرابعة الموجودة فى مصر مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية. واستطرد عمرو أديب: "اللى بيحصل فى فاكسيرا إنجاز بكل المقاييس، ويجب الآن أن تنظر لهذا العمل أنه جه فى وقته، وإلا مصر كانت مثل دول كثيرة تظل واقفة فى الطابور".

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