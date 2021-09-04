أين أنت.. مؤتمر لخدام ببا والفشن بدير المحرق

جدة - نرمين السيد - وجاء المؤتمر، الذى شارك فيه 150 خادما وخادمة، بعنوان "أين أنت"، وحاضر فيه إلى جانب أسقف الإيبارشية، الأنبا إسطفانوس، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والقمص كيرلس نجيب والقمص يعقوب تادرس.

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