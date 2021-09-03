شوقى علام: ماضون فى المشاريع الإصلاحية.. ولا نلتفت لفتاوى الجماعات الضالة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الدليل المرجعى لمواجهة ومكافحة التطرف، الذى وضعته دار الإفتاء، يقع من حيث الوصف فى أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، وتحديدًا منذ عام 2014 التى تم فيها دراسة الحالة الداعشية، فضلًا عن الواقع المصرى الذى أعقب حكم الإخوان، حيث أخذت الجماعة تعيث فى الأرض فسادًا وَفق أفكارهم الضالة، لذلك كان لا بد من وضع تصور يشمل كل ما يخص قضايا التطرف، مؤكدًا أن هناك صلات متشابكة بين التنظيمات المتطرفة وجميع أفكار كتبهم نلحظ من خلالها وجود هذا الرابط القوى.





واستعرض الدكتور شوقى علام، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أقسامَ الدليل المرجعى لمواجهة التطرف، مشيرًا إلى أنه يقع فى قسمين: الأول وهو قسم التطرف.. توصيف وتشخيص، حيث انطلق إلى عرض حقيقة فهم التطرف، والبداية والنهاية، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله، أما القسم الثانى فيأتى تحت عنوان "التطرف.. الدوافع والنتائج"، فيما يأتى القسم الثالث حول "تاريخ التطرف".

وأضاف: "نهتم هنا بتاريخ التطرف لدى الديانات جميعًا، وتطرف الفلسفات والأديان الوضعية، والتطرف لدى أتباع الإسلام وتاريخه، وجذور التطرف فى فكر الإخوان، والربط بالجماعات المنبثقة عن الإخوان"، مشيرًا إلى أن الباب الخامس تناول فيه الدليلُ العمليات التى تمت منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، ولاحظنا وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تلك الجماعات استهدفت الحالة المصرفية بالتشكيك فى التعاملات المالية مع البنوك، بزعم أنها مخالفة للشريعة، ولكن بعد دراسة معمقة وجدنا أن تلك التعاملات تعود بالنفع على المجتمعات من خلال تمويل البنوك لمشروعات وخلافه.

وأوضح المفتى، أن هناك فتاوى لا تخفى على أحد رُصدت وقت الاكتتاب على قناة السويس، وهذه الفتاوى لا تقف عند المنهج العلمى الثابت، فلا شك أن الزمن اختلف، ومن ثم فقد صدرت الفتوى بجواز إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل حياة كريمة، لأنها تحقق أهدافًا سامية تخدم المجتمع، لافتًا النظر إلى أن المصارف الشرعية تشمل الفقير والمسكين وفى سبيل الله، والأمر ينسحب عليهم، فالزكاة جاءت للحماية الاجتماعية للإنسان فى شأن المأكل والمشرب والتعليم والمسكن، فالإنسان لا يُبنى بلقمة العيش فقط، بل أيضًا يُبنى فكريًّا وعلميًّا، والزكاة تحقق تلك المقاصد، وحياة كريمة وجدناه مشروعًا يرتقى بالإنسان.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الإخوان وجميع التنظيمات الأخرى، منوهًا بأن التنظيمات المتطرفة جميعها خرجت من رحم الإخوان، فالإخوان جماعة متجذرة فى العنف من أول عهدهم، وهذا ثابت بالوثائق التى ترجع إلى المؤتمر الخامس الذى أفصح عن الوجه الحقيقى لجماعة الإخوان، فقضية السلمية واللاعنف غير موجودة لدى هذه الجماعة التى مارست كل أنواع الإفساد فى الأرض من الإرهاب والإجرام وينطبق عليهم الآية الكريمة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

واختتم المفتى لقاءه مؤكدًا: "نحن ماضون فى المشاريع الإصلاحية، ولا نلتفت إلى فتاوى الجماعات الضالة ما دامنا نستند إلى الحقائق العلمية ودين الإسلام وإظهاره فى ثوبه الحقيقى الحضارى الذى قصده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".