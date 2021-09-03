وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة لاعبة رفع الأثقال.. تفاصيل

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حرص وزير الرياضة على إستجابة استغاثة لاعبة رفع الاثقال بعد تعرضها لحادث ويقرر نقلها إلي مستشفي خاص بالقاهرة.

ويستعرض تحيامصر التفاصيل:

في إطار حرصه علي دعم ومؤازرة لاعبي ولاعبات مصر في مختلف الظروف والمواقف، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنقل اللاعبة أمل توفيق لاعبة رفع الأثقال بعد تعرضها لحادث من المنصورة إلي إحدي المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء العمليات المطلوبة.

حالة اللاعبة

جاء ذلك استجابةً من وزير الشباب والرياضة إلي استغاثة اللاعبة بعد تعرضها لحادث سيارة أثناء عودتها من التدريب أسفر عن كسر بالفكين وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

أسرة اللاعبة

كما وافق الوزير علي استضافة أسرة اللاعبة بمركز التعليم المدني بالقاهرة علي نفقة الوزارة دون تحملهم أي تكلفة، بجانب متابعة الحالة الصحية للاعبة الأيام المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الصحية المطلوبة .