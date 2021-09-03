مفتى الجمهورية: داعش يمثل خطورة كبيرة على الإسلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن تنظيم داعش مثَّل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهوره، وهو الأمر الذى جعلنا نستشعر هذا الخطر الذى طال تشويهه صورةَ الإسلام فى العالم، والتى تمثَّلت فى تناقض للهدف الأسمى للإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة للعالمين، ولم يأتِ للهدم أو العبث الذى يفعله تنظيم داعش، فضلًا عن مناقضة هذا التنظيم لرسالة الإسلام، والقراءة الخاطئة للمسلك النبوى، وفهم مقاصد الشريعة التى جاء بها الإسلام، إلى جانب تنصيب أنفسهم كدولة على الرغم من كونهم ضد نظام الدولة، وفى النهاية قضية الحاكمية والتكفير هى أدوات هذا التنظيم.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية صدى البلد: "من هذا المنطلق استشعرنا أهمية إعداد دليل مرجعى لمواجهة أفكار هذا التنظيم، تناول التطرف بكل أشكاله ولغاته ومعتقداته، فالدليل لا يقف عند حدود تنظيم داعش، بل يشمل أيضًا الديانات الأخرى، وهو الأمر الذى بدأنا فى الإعداد له منذ يناير 2014، وتحديدًا منذ إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، هذا المرصد الذى أعطانا هذا الخيط من خلال رصده للفتاوى التى تصدر عن هذه التنظيمات".

وتابع: "من خلال هذه الفتاوى ودراستنا لهذه المجموعات التى تصدر هذه الفتاوى على مدار التاريخ، تساءلنا: هل قامت لها قائمة أو مثلت دولة فى تاريخ المسلمين فى أزمانه المختلفة؟ ووجدنا أن تلك الأفكار المنحرفة لم تؤسس لأى دولة"، مؤكدًا أن الاستدلال بالقرآن والسنة والقياس والإجماع والمصالح المرسلة يؤكد أننا أمام منظومة أدلة تستطيع أن تتعامل معها وتعايش قضايا الواقع، إلا أنه لا بد من علم حقيقى ومنهجية حتى نستطيع أن نتعامل مع أى واقعة على منهجها الحقيقى، بينما نجد أن الفتاوى التى صدرت عن هذه التنظيمات يشوبها الكثير من الخلل والابتعاد عن المنهجية.

وأوضح المفتى، أن هناك تأثيرات لتلك المجموعات تريد زعزعة استقرار المجتمعات، مثل فتاوى المواسم التى يريدون بها زعزعة الاستقرار المجتمعى فى كل عام، فكأن هناك إلحاحًا على العقل المجتمعى للاتجاه به اتجاهًا معينًا، فهم لم يقرءوا الواقع قراءة صحيحة ولا النص الشرعى أيضًا، وعندما نتكلم عن التأسلم السياسى نجد أنه قصد من البداية قراءة النص الشرعى قراءة مبتسرة ومنحرفة.

وأشاد مفتى الجمهورية بالدور الذى قام به الراجعون عن فكر هذه التنظيمات الذين كشفوا عوار وخفايا تلك التنظيمات التى عادوا منها، ولفت النظر إلى أن سياسة تلميع منهج معين أو كتاب معين قام بها الإخوان فى مصادرهم، فكل التنظيمات الإرهابية راجعة إلى الإخوان بطريقة أو بأخرى، وروجت الجماعة لكتب وإصدارات بعينها فى محاولة لبثِّ فكر معين ونشره على نطاق واسع، وأصبحت هذه الكتب شائعة عن عمد ووَفق خطة وترويج متعمدَين.