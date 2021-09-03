/648601/مساعدة-لا-تقدر-بثمن-المكسيك-تشكر-مصر-لجهودها-في-نقل-موظفي-فيسبوك-من-أفغانستان

أكدت الحكومة المكسيكية، وصول 175 مواطنا أفغانيا إلى مطار مكسيكو، بينهم عاملون فى وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية، قدمت مساعدات لا تقدر بثمن.

مساعدة لا تقدر بثمن.. المكسيك تشكر مصر لجهودها في نقل موظفي فيسبوك من أفغانستان

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "أكسيوس" الإخباري، إلى أن هناك موظفين بالشركة من بين من جرى إجلاؤهم.

وقالت الشركة، إنه في محاولة لنقل بعض الموظفين من البلاد، انضمت إلى جماعة لم تكشف عن اسمها، كانت تعمل على مساعدة الصحفيين في أفغانستان على مغادرة البلاد.

دوت الخليج

وقال المتحدث باسم شركة "فيسبوك"، أن الحكومة المكسيكية، أصدرت بيانًا، أكدت فيه وصول مجموعة من 175 مواطناً أفغانيًا إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي "مؤلفة من عاملين في وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء وصحفيين مستقلين وعائلاتهم بينهم 75 طفلاً".

وجاء في البيان أن "المجموعة وصلت على متن أول رحلة لشركة مصر للطيران تهبط على الإطلاق في المكسيك ، بفضل العمل الذي قامت به سفارات المكسيك في إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر، بمساعدة لا تقدر بثمن من الحكومة المصرية".