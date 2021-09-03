/648599/مستقبل-وطن-بأسيوط-يعزي نيافة-الأنبا- بيجول فى-نياحة-أخيه- القس- أثناسيوس-لطيف

تقدم أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والسادة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، والسادة الأمناء المساعدين والسيد أمين التنظيم بالمحافظة والسادة الأمناء النوعيين وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأمناء المراكز والأقسام، وجميع تشكيلات الحزب، يتقدمون بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا بيجول (أسقف ورئيس دير المحرق بالقوصية) فى نياحة أخيه القس أثناسيوس لطيف.

هذا وعقدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعاً بنواب محافظة الغربية، مساء اليوم، بمقر الأمانة العامة للحزب .

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، والنائب يحيى عيسوي، والعميد أحمد الألفي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري.

كما شارك جميع نواب الهيئة البرلمانية من أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة الغربية.