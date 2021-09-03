رئيس الأسقفية يرسم أول قسيس أصم

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كما رسم رئيس الأساقفة الخادم العلمانى جوزيف هارفى، ليصبح شماسًا يخدم فى كنيسة القديس مرقس بمنوف، على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
يذكر أن الشماس كليمنت ألفونس، هو أول قس مُرتسم من الصم وضعاف السمع فى الوطن العربى لكنيسة دُشنت خصيصًا للصم، وحصل على رتبة شماس "قسيس مساعد" عام 2017 ورتبة خادم علمانى عام 2009، ويرعى كنيسة الصم والتى يتراوح عدد الحضور فيها من 100 إلى 150 فردا، متزوج من مصرية وأب لطفلين.
أما الشماس جوزيف هارفى، يعمل فى المدرسة الأسقفية بمنوف، كمشرف على قسم اللغة الإنجليزية، وتمت رسامته كخادم علمانى بكنيسة القديس مرقس بمنوف، فى شهر مارس الماضى، بالإضافة لتوليه خدمة الشباب بالكنيسة.
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