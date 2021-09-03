رئيس حزب الكتائب يبحث مع سفير مصر بلبنان آخر التطورات فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وتوجه الجميل، خلال اللقاء، بالشكر لمصر على اهتمامها بلبنان، مشددا على ضرورة أن تتضافر الجهود للدفع باتجاه إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها دون تأخير بإشراف دولى؛ حفاظا على ديمقراطيتها ونزاهتها.

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