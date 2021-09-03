فيديو.. وزير الأوقاف: السيسى وجه بتكوين جيل من الأئمة شديد التميز

وأضاف جمعة، خلال لقائه مع قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسى وجه بتكوين جيل من الأئمة شديد التميز يكون قادرا على قيادة رأى عام دينى منضبط ينتهج فقه الواقع فى ضوء على المحافظة على ثوابت الشرع.
وأوضح وزير الأوقاف، أن الهدف هو التحول بالإمام من متلقى لقضايا التجديد لصانع لفكر التجديد، منوهًا بأن الوزارة ستنتهج التدريب غير المركزى فى المحافظات وستكون أول محافظة هى محافظة الشرقية.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة فى عين التكافل والسلام المجتمعى، لافتًا إلى أن السلام لا بد له من قوة تحميه، وهو ما يتطلب تقوية الجيش والشرطة، وهذا السلام للوطن بأجمعه وما يتطلب من الجميع المشاركة فيه.
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