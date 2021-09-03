أحمد أبوزيد عن ترشح 4 من أصول مصرية فى الانتخابات الكندية: مصدر فخر

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، اتصالات على مدار الأيام الماضية مع المرشحين الأربع من ذوى الأصول المصرية فى الانتخابات البرلمانية الفيدرالية المزمع عقدها يوم 20 سبتمبر الجارى.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حرص السفير المصرى، على نقل خالص تمنياته للمرشحين بالنجاح والتوفيق، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مؤكدًا شعور كل مصرى بالفخر والسعادة لأن يرى أبناء الجالية المصرية فى كندا منخرطين فى الحياة السياسية وفى المجتمع الكندى بكل نجاح واقتدار. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الكندية القادمة تشهد مشاركة أربعة مرشحين من أصول مصرية، ثلاثة مرشحين عن حزب المحافظين المعارض، ومرشح واحد عن الحزب الليبرالى الحاكم، وذلك عن مقاطعات كيبيك وأونتاريو وبريتش كولومبيا.

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