صور- بمنحهم هدايا عينية.. نادى الشيخ زايد يكرم أوائل الشهادات العامة

جدة - نرمين السيد - كرم نادى الشيخ زايد الرياضى، برئاسة فكرى الهوارى، مجموعة من أوائل الشهادات العامة، بمنحهم هدايا عينية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق، وتقديرًا للأداء المتميز والإشراف الجيد على العملية التعليمية.





جاء ذلك خلال احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسى 2020-2021، والتى أقامها نادى الشيخ زايد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أبرزهم الكاتب الصحفى هشام سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عسكر عضو مجلس الإدارة، ومحمد طلعت أمين الصندوق، والمهندس على بدر المدير التنفيذى، وبحضور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

وأعرب رئيس نادى الشيخ زايد، عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات فى الشهادات العامة، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيدًا بدور الأسرة فى رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق فى المراحل الدراسية المقبلة.

كما قدم الهوارى، التهنئة للمتفوقين والمتفوقات لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى شهادتى إتمام التعليم الثانوى، وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التى واجهتهم خلال فترة الدراسة.

وأكد على أهمية العلم والتعلم باعتباره قاطرة التنمية والبناء والتعلم والتحول من الأنظمة التعليمية التقليدية التى تعتمد على الحفظ والتلقين إلى أنظمة تعليمية حديثة تعتمد على المهارات القائمة على الفكر والتحليل، لتحدث طفرات كبيرة تؤدى إلى تطور وبناء الدولة.

وقدم أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، شكره للكابتن فكرى الهوارى، على تكريم أوائل الشهادات العامة، ليبرهن على اهتمام المجتمع والدولة بالعلم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية لسعيهم الدؤوب وجهودهم المخلصة فى تطوير المنظومة، ورفع مستوى التحصيل لدى أبنائنا الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.

وقال: "جئنا اليوم لمشاركة أبنائنا المتفوقين احتفالية المحافظة بتكريمهم لمواصلة تفوقهم العلمى، وتشجيعًا لهم على الاستمرار فى النجاح والتفوق فى دراستهم الجامعية المقبلة"، مشيدًا بالأداء المتميز لمعلمى الأزهر والذى انعكس على نتيجة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وحصد الطلاب مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس نادى الشيخ زايد، ودعوته لهم لحضور احتفالية النادى بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت، ليمثل لهم دافعًا نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح وتسجيل اسمهم فى لوحة الشرف للمتفوقين تعليميًا.

واختتمت الاحتفالية بتقديم كورال مديرية التربية والتعليم عروضا فنية، ومجموعة من الأغانى الوطنية نالت إعجاب الحضور، كما تم عرض فيلم وثائقى عن الجمهورية الجديدة.