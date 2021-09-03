جدة - نرمين السيد - قدم أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، التهنئة للبطل إبراهيم حمدتو، على النجاح الكبير الذى حققه بوصوله إلى مستوى المنافسة العالمية خلال مباريات تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، وقيامه برفع اسم مصر عاليا، وتقديم مثال يحتذى به فى التحدى وقوة الإرادة.





وبحسب بيان للخارجية، اليوم الجمعة، جاءت تهنئة السفير فى أعقاب مؤازرته للبطل المصرى خلال المباراة التى خاضها فى إطار منافسات تنس الطاولة فى طوكيو، واستطاع "حمدتو" كسب احترام عالمى واسع، وأصبح نموذجا مُلهِما للعزيمة والإصرار وتحدى الصعوبات. وأعرب السفير المصرى، كذلك عن أن حجم الإنجاز الذى حققه "حمدتو" لا يقل بأى حال من الأحوال عن الفوز بميدالية خلال دورة الألعاب البارالمبية، مشيرا إلى التقدير الدولى الواسع لقدرته على تجاوز العوائق، كما أشاد بما استطاع هذا البطل تحقيقه من نجاح يستحق النظر إليه بكل فخر واعتزاز ويُعتبر مثالا على قدرة المصريين على تحدى الصعاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر باليابان: ما حققه حمدتو لا يقل عن الفوز بميدالية فى البارالمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.