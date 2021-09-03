وزير الرياضة: مصر أصبحت جاذبة لكافة البطولات

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تفقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021 ، أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بالغردقة ، بالتزامن مع زيارة وزير الشباب والرياضة الرسمية للبحر الأحمر والتي تستغرق يومين ، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة .
ويستعرض تحيامصر التفاصيل:
وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده للمدينة الشبابية، أنها جاهزة لاستقبال شباب الجمهورية ، والتي تتضمن صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلى، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهى والحدائق.
عمرو حنفي
من جانبه ، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بالترحيب بوزير الشباب والرياضة واهتمامه البالغ للترويج للسياحة والتنمية السياحية في البحر الأحمر ، وأشار إلي إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس بالشباب .
وتحدث اللواء عمرو حنفي عن كيفية الترويج للمدن السياحية بالبحر الأحمر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية كأفضل الطرق التسويقية للمدن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وخاصة في القادم تعاون كبير للغاية مع الوزارة.
المدينة الشبابية
وعلي هامش تفقد المدينة الشبابية ، التقي وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر لفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين ، تناول اللقاء الحديث عن المدينة الشبابية بالغردقة ودوري مراكز الشباب ونجاحه للعام الثامن علي التوالي ، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة .
أشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي جهود وسائل الإعلام في تنوير الأحداث والفعاليات الشبابية والرياضية ، موضحاً أنه جاري التطوير بشكل مستمر في دوري مراكز حتي يستمر بشكله الحالي الناجح وخاصة أنه يضم لاعبين من القري بشكل كبير ، مع وجود لقاءات دورية خلال منافسات الدوري في النسخة القادمة يتم التجمع خلالها والترويح لكافة المدن بالمحافظات.
مركز الجذب
وأضاف للإعلاميين ، أن مصر أصبحت مركز جذب لاستضافة كافة البطولات والأحداث العالمية ، والتي أخرها افتتاح بطولة العالم للدراجات بمشاركة 47 دولة ، وسبقها استضافة بطولات أخري كثيرة من بينها بطولة العالم لليد والجمباز والسلاح والمناسب الحديث ، وذلك طبقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس والاهتمام بالشباب والرياضة والعمل علي استدامة وفق منهجية ثابتة.
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