احترام القيم.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية للمشاركة فى الاحتفال بعيدها القومى، إن ديننا يحث على قيمة الاحترام واحترام القيم، ونبينا -صلى الله عليه وسلم- نبى الرحمة يقول "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"، داعيا الأئمة إلى تناول القيم الاجتماعية الأصيلة والأخلاق الرفيعة للشعب المصرى والحث عليها وعلى الجود والكرم والعطاء.

ووجه جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدا ثقته فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.