غلق مسجد بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلى بمركز الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وعمارة بيوت الله -عز وجل- لا يمكن أن يكون سببا فى غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة فى تطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد فى غير الصلوات الراتبة. جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية.

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