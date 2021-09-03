فيديو- وزير الأوقاف يشرح الفارق اللغوى بين لم ولن

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن "لم" فهى تنفى أن يكون الفعل قد حدث فى الماضى، دون تعرض لقضية المستقبل، فتقول هل فعل كذا، فيجيبك إنسان، لم يستطع، أى أنه لم يستطع ذلك فى الماضى.

وتابع الوزير: أما إن قولت لن يستطيع، فأنت تنفى استطاعته فى المستقبل، وهذا ما ندرك به الفرق بين قوله تعالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا).