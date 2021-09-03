غدًا .. قطع المياه  عن 12 منطقة فى القاهرة بسبب أعمال الكبارى 

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 12 منطقة، اعتبارًا من الساعة الـ 10 صباح غد السبت، وحتى الساعة الـ 12 صباح بعد غد الأحد، نظرًا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية، بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.





وأوضحت الشركة فى بيانها، اليوم الجمعة، أن المناطق شملت :"العزب بالمطرية، ومنطقة الألف مسكن، وعزبة شنودة البحرية، واستراحة الوزير، ومنشية التحرير، وميدان سفير، وميدان الإسماعيلية، وميدان تريومف ومتفرعاتهم، وألماظة، ومنطقة السبع عمارات ومتفرعاتها، ومستشفى الجلاء، وأرض الجولف". وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأكدت قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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