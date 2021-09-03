«جمهوري في ضهري مجزرة».. محمد رمضان يستعرض التفاف الجمهور حوله لالتقاط السلفي

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التف الجمهور المصري بشكل كثيف حول الفنان و مطرب المهرجانات محمد رمضان عقب انتهاء صلاة الجمعة لمصافحته والتقاط السلفي معه، لطالما اعتبره البعض من الشباب نموذج يحتذى به.

دوت الخليج يرصد إقبال الجمهور على الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان بعد صلاة الجمعة لالتقاط السلفي معه.

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو جديد

نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعرض خلاله إقبال الجمهور عليه، مع أغنيته «أنت جدع»، وعلق عليه قائلًا: "النهاردة بعد صلاة الجمعة.. القاهرة".

محمد رمضان يقع في مأزق مع الشعب اللبناني

وكان قد لاحق محمد رمضان موجة انتقادات خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بين اللبنانيين، بسبب صورة نشرها على حسابه على انستجرام في خاصية الستوري على ما يبدو تظهره فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر.

فانهالت التعليقات عليه، داعية إياه إلى نشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيد عن خراب المدينة التي لم تنهض بعد.

يذكر أن جدلًا واسعا كان أثير حول رمضان الأسبوع الماضي، بسبب حصوله على دكتوراه فخرية في "التمثيل والأداء الغنائي" ولقب "سفير الشباب العربي" من قبل أحد المراكز الثقافية في لبنان، ما استدعى أخذ ورد وتوضيحات، انتهت أمس بإعالان جديد من قبل أحد فروع نقابة الفنانين في البلاد.

حيث أوضحت نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بشمال لبنان في بيان أمس أن تكريم رمضان كان رسمياً وأن الفنان كان أهلاً له.

محمد رمضان يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.