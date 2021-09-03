/648592/خالد-بدوي-القمة-الثلاثية-تهدف-لتكاتف-كافة-الجهود-لدعم-الموقف-الفلسطيني

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي علي أهمية القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن.

خالد بدوي: القمة الثلاثية تهدف لتكاتف كافة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني

وقال بدوي، في بيان له ، أن القمة الثلاثية تهدف إلي تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود مضنية في مناصرة القضية الفلسطينية واتخذت تدابير وقرارات تدعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، وهو الأمر الذي يعكس الموقف المصري الثابت والراسخ لدعم القضية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه المشروعة.

وأشاد خالد بدوي، بتأكيد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

واوضح عضو مجلس النواب، أن القمة الثلاثية جاءت في نوقيت مهمة للغاية للاتفاق على أهم المحاور المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.