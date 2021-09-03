/648591/إطلاق-البوستر-الرسمي-لفيلم-عروستي-بطولة-أحمد-حاتم-وجميلة-عوض

طرحت «سينرجي» الشركة المنتجة لفيلم «عروستي» بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض البوستر الرسمي الأول للفيلم، والمقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية المختلفة.

دوت الخليج يستعرض البوستر الرسمي الأول لفيلم «عروستي» بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض.

البوستر الرسمي الأول لفيلم عروستي

ونشرت الشركة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً".

ومن ثم نشره أيضًا بطل الفيلم أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا: "عروستي! دليلك لزواج ناجح أو لمحكمة الاسرة أنت وحظك بقي".

سينرچي تطلق تريللر فيلم عروستي

وسبق وأن أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا «عروستى» للمخرج محمد بكير تريللر الفيلم، والذى يعد التعاون الأول بين النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز

جميلة عوض تتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن الفنانة جميلة عوض شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.