بيراميدز : لم نحذف بيان نفى مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

كشف نادى بيراميدز حقيقة ما تم تداوله حول حذف البيان الصادر بشأن نفى وجود مفاوضات من قبل مسئولى نادى الزمالك مع نظرائهم بالنادى السماوى، لضم عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق نادى بيراميدز على ما يتداول حول حذف البيان من على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "يراميدز ناد كبير ويمتلك العديد من وسائل التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام ومن بينها صفحات النادي الرسمية على السوشيال ميديا بجانب الجروب الرسمي للمركز الإعلامي للنادي.

ونوضح أن النادي يختار الوسيلة التي تناسبه في نشر بياناته الرسمية، وفيما يخص بيان نفي مفاوضات النادي مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد فإنه تم إرساله عبر جروب المركز الإعلامي للنادي ولم ينشر من الأساس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى يتم حذفه، لذا وجب التنويه تجنبا لأي لغط أو شائعات".

وكان بيراميدز أصدر بيانا جاء فيه.. يؤكد نادى بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أى تفاوض بين رئيسه التنفيذى المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد.

ويود النادي أن يوضح أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله فى ظل عقد سارى بين النادى ونجمه، مشيرًا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادى الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.