«وحشتوني يا حبايبي».. دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة شبابية

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أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن اشتياقها لوالديها النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وتوجهت بالدعاء لهما، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة دنيا سمير غانم لوالديها النجم سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

دنيا سمير غانم تكتب رسالة مؤثرة لوالديها

نشرت دنيا صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "وحشتوني أوي يحبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة".

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، توفي الفنان سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.