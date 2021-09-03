/648579/وزيرة-البيئة-تركيب-أول-محطة- لحظية-متكاملة-لرصد-الهواء-المحيط- بمدينة-برج-العرب-بالإسكندرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بعدد من القضايا البيئية المختلفة، ومنها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات منها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، ووفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الوارده بقانون البيئة.

د.ياسمين فؤاد : ١٠ محطات ضمن الشبكة القومية لرصد جودة الهواء المحيط بمحافظة الإسكندرية

وفى هذا الصدد أعلنت وزيرة البيئة إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ، والتي تعد اول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بالمدينة ، كما تعد المحطة العاشرة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الاسكندرية.

وأوضحت الوزيرة أن محطة الرصد اللحظي تحتوي علي أجهزة رصد كلا من غاز اول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ و 2.5 ميكروميتر ،وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية ، بالإضافة إلي احتواء المحطة على وحدة لرصد العوامل الجوية.

وأضافت فؤاد أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ ١١٤ محطة على مستوى الجمهورية ، لافتة أنه تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 وفى اطار العام المالى 2020- 2021 حيث تم تحقيق نسبة اعلى من المستهدف فى هذا المجال.