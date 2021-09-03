سعفان: السعودية تضيف 120 مهنة جديدة لمبادرة الفحص المهنى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يفيد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أضافت 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة فى إطار مبادرة الفحص المهنى للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التى أعلن عنها البرنامج سابقاً، لابد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهنى) داخل المملكة.

وقال الملحق العمالى كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن الاختصاصات الستة الجديدة ضمن البرنامج فى التخصصات التالية: التكييف، واللحام، ونجارة المبانى، وميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والدهان، ليصل بذلك إجمالى عدد المهن التى تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1.099 مهنة حرفية متخصصة، تندرج تحت 8 اختصاصات من أصل 23 اختصاص.

وأوضح الملحق العمالى، أنه تم إلزام الاختصاصات الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى فى حين أنه من المقرر أن يكتمل تسجيل المهن بحلول بداية العام 2022.

ويعمل برنامج الفحص المهنى على التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية فى مجال تخصصه، حيث يعمل البرنامج فى مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية فى دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، فى حين أن المسار الثانى هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً فى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، نوه الملحق العمالى، أنها دخلت حيز التنفيذ فى مطلع شهر يوليو الماضى، من المنشآت العملاقة، التى يوجد بها 3 آلاف عامل فأكثر، بينما بدأت فى سبتمبر الجارى للمنشآت الكبيرة، والتى يعمل بها من 500 إلى 2.999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتى تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وذلك فى شهر أكتوبر القادم، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهى التى يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، فى شهر نوفمبر، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتى يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وذلك فى بداية يناير من العام القادم.

‎وأشار إلى أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية من هنا وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار فى المركز المحدد.