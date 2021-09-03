استعدادا للموسم الجديد.. محافظ الإسكندرية يكلف بصيانة الاستاد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام استاد الإسكندرية ، أنه تم إقامة 50 مباراة خلال الموسم الماضى منهم 16 مباراة خلال شهر أغسطس فقط. وأضاف، أن أهم أعمال الصيانة تشمل رفع كفاءة أرض الملعب النجيل الطبيعى، وكفاءة شبكة صرف الأمطار الخاصة بالملعب، وكفاءة غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام، وكفاءة ودهان المقصورة الرئيسية. وأكد عبدالرازق أنه ملتزم بتكليفات المحافظ بالانتهاء من جميع تلك الأعمال قبل بداية مباريات الدورى الممتاز لموسم 2022/2021، والمتوقع أن يبدأ خلال الاسبوع الأول من شهر أكتوبر مما يعد تحديات كبيرا، وخاصة أن أمامنا 30 يوم فقط للانتهاء من جميع الأعمال.

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