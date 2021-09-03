غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الامتحان أكثر من 153 ألف طالب وطالبة فى جميع المواد، فيما تنتهى امتحانات الدور الثانى لطلاب مدارس المتفوقين يوم 14 سبتمبر والطلاب المكفوفين يوم 15 سبتمبر الجارى. وتبدأ الامتحانات غدا بمادة اللغة العربية وهو امتحان موحد لطلاب الشعبتين الأدبى والعلمى، فيما يؤدى الطلاب يوم الأحد 5 سبتمبر الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية ويوم الاثنين 6 سبتمبر الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ويوم الثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية. ويؤدى الطلاب الامتحان يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجارى فى اللغة الأجنبية الأولى ويوم الخميس 9 سبتمبر خلال نفس الشهر الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات والسبت 11 سبتمبر الجارى مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية ويوم الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علوم، والرياضيات البحتة لشعبة رياضيات، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. وتختتم الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر بمادة الأحياء لشعبة علوموالفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والاستاتيكا لشعبة الرياضيات. وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد يوم 17 أغسطس الماضى نتيجة الثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح 74% حيث أظهرت الإحصائيات أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أى من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90 % إلى 95 %، فيما حصل حوالى 70 ألف طالب على نسبة 85%.

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