إيرادات فيلم «Reminiscence» للعالمي هيو جاكمان تقفز إلى 10 مليون جنيه في 11 يومًا

/648577/إيرادات-فيلم-Reminiscence-للعالمي-هيو-جاكمان-تقفز-إلى-10-مليون-جنيه-في-11-يوما

نجح فيلم «Reminiscence» للممثل العالمي هيو جاكمان في تحقيق نجاحًا واسعًا خلال 11 يوم من عرضه، حيث بلغت إيراداته 10 مليون و 885 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائية المختلفة.

دوت الخليج يرصد حجم الإيرادات التي حققها فيلم «Reminiscence» للمثل العالمي هيو جاكمان.

فيلم «Reminiscence» يخرج للنور بعد تأجيلات عديدة

وكان قد طرح فيلم «Reminiscence»، في 20 أغسطس الماضي، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا، وحقق مليون و 950 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد Reminiscence، إلى مجموعة كبيرة من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم «Reminiscence»

ويدور فيلم «Reminiscence» في إطار دراما ورومانسية وخيال علمى، حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.

فيلم «Reminiscence»، من بطولة كل من ريبيكا فيرجسون، ثانديوي نيوتن، ناتالي مارتينيز، هيو جاكمان، أنجيلا سرافيان، كليف كورتيس، بريت كولين، دانيال وو، تيري ويبل، توماس فرانسيس مورفي، ومن إخراج وكتابة ليزا جوي.