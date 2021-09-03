قائمة أبطال مسلسل «la case de papel» الموسم الخامس.. "لاكاسا دي بابيل"

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ينتظر الكثير من عشاق الأكشن والتشويق طرح الموسم الخامس من المسلسل الأسباني الشهير «la case de papel» حصريًا على منصة Netflix الأصلية.

دوت الخليج يرصد أبطال الموسم الخامس من المسلسل الأسباني الشهير «la case de papel».

أبطال مسلسل la case de papel لاكاسا دي بابيل

يشارك في بطولة مسلسل «la case de papel» الموسم الخامس نخبة كبيرة من النجوم من بينهم: أورسولا كوربيرو، لإيتزيار إيتونو، ألفارو مورتي، بيدرو ألونسو، داركو بيريتش، إستر أسيبو، ميغيل هيران، خايمي لورينتي، إستر أسيبو، إنريكي أرسي، هوفيك كيوتشكيريان، لوكا بيروس، بيلين كويستا، نجوى نيمري، خويسة مانويل بوجا، هوفيك كيوتشكيريان، والعمل من إخراج كولدو سيرا، أليكس رودريجوا و خيسوس كولمينار.

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذي شارك في أعمال la gran familia و vivir sin permiso.

أحداث الموسم الخامس من مسلسل la case de papel

وتنطلق أحداث الموسم الخامس حين تكون العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل سيرا ولأول مرة ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوا أبدًا من قبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الأسباني تريلر لم يتخط الدقيقة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن توقيت العرض الرسمي، وكتبت: "ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة"، الجزء الخامس من البروفيسور يعرض على دفعتين.

وطرحت منصة Netflix ،أمس، مقطع مدته 15 دقيقة من الحلقة الأولى للجزء الخامس لمسلسل «la case de papel» الشهير، مشوقه جمهوره ومتابعيه له قبل طرحه اليوم.