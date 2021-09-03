قصة مسلسل «la case de papel» الموسم الخامس.. دراما لاكاسا دي بابيل

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يرتقب الجمهور في حالة من الحماس الشديد عرض الموسم الخامس والأخير من المسلسل الأسباني الشهير «la case de papel» ،اليوم الجمعة، عبر منصة «Netflix» الأصلية.

دوت الخليج يستعرض أحداث الموسم الخامس من المسلسل الأسباني الشهير «la case de papel».

أحداث الموسم الخامس لمسلسل «la case de papel» لاكاسا دي بابيل

وتنطلق أحداث الموسم الخامس حين تكون العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل سيرا ولأول مرة ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوا أبدًا من قبل.

نتفليكس تطرح مقطع من الجزء الخامس لمسلسل «la case de papel»

وطرحت منصة Netflix ،أمس، مقطع مدته 15 دقيقة من الحلقة الأولى للجزء الخامس لمسلسل «la case de papel» الشهير، مشوقه جمهوره ومتابعيه له قبل طرحه اليوم.

موعد عرض الجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل «la case de papel»

وكانت كشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن الموعد النهائي لعرض الموسم الخامس والأخير من السلسلة، والمقرر لها عرض جزأين الأول في 3 سبتمبر والثاني في 3 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الأسباني تريلر لم يتخط الدقيقة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن توقيت العرض الرسمي، وكتبت: "ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة"، الجزء الخامس من البروفيسور يعرض على دفعتين.

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذي شارك في أعمال la gran familia و vivir sin permiso.

مسلسل «la case de papel» مسلسل جريمة إسباني، يتناول مخطط قائد عصابة يدعى " البروفيسور" للقيام بعد سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.