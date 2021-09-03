فيديو.. أهالى قرية الملك بمغاغة: حياة كريمة أنقذت أطفالنا من الموت

جدة - نرمين السيد - واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقريرًا حول المدرسة، التى ضمت 11 فصلًا، إضافة إلى المعامل، الأمر الذى من شأنه تخفيف الكثافة المدرسية فى المناطق المجاورة.
وأوضح الأهالى أن أطفالهم عاشوا معاناة صعبة خلال الفترة الماضية، حيث إن أقرب مدرسهم لهم كانت على بعد 5 كيلو مترات، كما أن الطريق المؤدى إليها كان مليئًا بالسيارات، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
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