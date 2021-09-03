فيديو.. منسق حياة كريمة بالفيوم: هدفنا رفع المعاناة عن المواطن

جدة - نرمين السيد - وأوضح سيف النصر خلال حديثه فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مشروعات الصرف الصحى تأتى فى مقدمة الأعمال، بـ 35 قرية أم، وبالفعل بدأ التنفيذ فى 7 قرى حتى الآن.
وأشار إلى إشادة المواطنين، وإعجابهم الشديد بفكرة إنشاء مجمعات خدمية فى الوحدات المحلية تضم "سجل مدنى ـ بريد ـ مركز صحى ـ مكتب تموين"، الأمر الذى يخفف على المواطن فى إنجاز مصالحه.
وشملت مشروعات حياة كريمة توسعة المدارس، خصوصا التى بها كثافة طلابية عالية، حيث تم إنشاء أجنحة جديدة لأكثر من مدرسة، إضافة إلى البدء فى مشروعات الغاز، والتى لم تكن موجودة من قبل حياة كريمة.
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