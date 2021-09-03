الإسكندرية تدخل ضمن تصنيف تايمز العالمى للجامعات

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن ترتيب الجامعة جاء فى المنطقة (1001 – 1200) على مستوى جامعات العالم.

وأشار إلى أن 35 جامعة مصرية قدمت ملفاتها هذا العام تم تقييم 23 جامعة منهم وباقى الجامعات قدمت بياناتها ولكنها لم تستوف معايير الأهلية لتدرج فى التصنيف.

ولفت إلى أن عدد الجامعات على مستوى العالم بلغ حوالى 30 ألف جامعة، تم تقييم 1.600 جامعة هذا العام.

وأضاف قنصوة، أن مؤشرات تصنيف التايمز تعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية فى مجال التعليم (30%)، والبحث العلمى (30%)، والاستشهادات (30%)، والعلاقات الدولية (7.5%)، والدخل من الصناعة (2.5%).

ولفت إلى أنه من مبادئ التقييم استبعاد الجامعات من هذا التصنيف إذا لم تقم بتدريس الطلاب الجامعيين، أو إذا كان ناتجها البحثى أقل من ألف بحث منشور فى الفترة 2016 - 2020 (بحد أدنى 150 سنويًا).