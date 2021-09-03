648570 /648570/مستشار-الرئيس يوجه-رسالة-طمأنينة-لطلاب-الجامعات-والعاملين-بالتعليم-بشأن-لقاح-كورونا 11:07 ص - الجمعة 3 سبتمبر 2021 قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن اللقاحات سيتم إعطاؤها للطلاب الجامعيين الأكثر من 18 عام، ولم يتم تحديد طلاب المدارس بعد، مشيرا إلى أن الفئة التي يتم تطعيمها حاليا هم العاملين بالمدارس وأعضاء هيئة التدريس، ولم يتم إقرار أخذ اللقاح لطلاب المدارس بعد وتحديد الفئة العمرية التي يسمح لها بهذا. مستشار الرئيس يوجه رسالة طمأنينة لطلاب الجامعات والعاملين بالتعليم بشأن لقاح ووجه محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، رسالة إلى طلاب الجامعات والمدرسين والعاملين بهيئة التدريس أن الدولة فى منتهي الحرص على أمنهم وسلامتهم، ولا يوجد نوع من اللقاحات يسمح به فى مصر إلا أن يكون هناك تأكيد واطمئنان على مصدره وفعاليته وأمانه. تابع موقع دوت الخليج علي

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