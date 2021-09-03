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/648566/رزق-جالي--قمة-الاتحادية-المصرية-الأردنية-الفلسطينية-ناجحة-وحققت-اهدافها-لصالح-القضية-الفلسطينة
10:48 ص - الجمعة 3 سبتمبر 2021
أكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة بقصر الاتحادية وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح القضية الفلسطينية.
قمة الاتحادية المصرية الأردنية الفلسطينية
وقال " جالى " فى بيان له اصدره منذ قليل إن كل من مصر والاردن وفلسطين فى هذه القمة وضعوا المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لدفع عملية السلام خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع بعض الأطراف الأخرى وخاصة إسرائيل التي ينبغي عليها أن تنخرط في العملية السياسية وتقبل التفاوض لتنفيذ مبدأ حل الدولتين الذى يحقق الأمن والسلام والإستقرار ليس فقط لكل من فلسطين وإسرائيل بل لمنطقة الشرق الاوسط باسرها مؤكداً أن القمة الثلاثية أكدت بكل وضوح أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر والأردن قضية أمن قومى خاصة أنه من المعروف تاريخياً واستراتيجياً أن مصر والاردن تربطهما علاقات مميزة بالسلطة الفلسطينية وقيادتها ولديهما معاهدات سلام مع إسرائيل وأيضاً علاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالقضية وهو ما يتيح لهما القدرة على التحرك الإيجابى على مختلف الاصعدة العربية والاقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى وأكد النائب رزق جالى نصر الله أن هذه القمة الثلاثية وماجاء من بنود واضحة وحاسمة فى بيانها الختامى سوف تكون لها اثارها الايجابية الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة وفتح الطريق أمام تحركات دولية واسعة بدعم من الامم المتحدة والدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الامريكية لإستئناف مسيرة المفاوضات للاتجاه نحو طريق حل الدولتين وبما يحقق الهدف المهم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكداً أن الواقع والتاريخ اكدا للعالم كله أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل فى قلب اهتمامات مصر وقيادتها خاصة أن القضية الفلسطينية هى محور الإستقرار فى المنطقة وأنه لابد من التوصل إلى حل عادل وشامل يحقق طموحات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية
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