إمام عاشور يستغل إجازة الدورى في عقد قرانه ..صور

استغل إمام عاشور لاعب نادى الزمالك، فرصة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق الأبيض عقب الانتهاء من بطولة الدورى العام والتى توج بها نادى الزمالك للمرة رقم 13 في تاريخه، ليحتفل بعقد قرانه في حفل عائلى حيث نشر اللاعب صور لعقد القران عبر حسابه على إنستجرام.

امام عاشور (1)

امام عاشور (2)

امام عاشور (3)

امام عاشور (4)

امام عاشور

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الشكر والتقدير للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على إرساله لخطاب تهنئة للنادى بمناسبة حصوله على درع الدورى الممتاز، الذى توج به الأبيض للمرة الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

وكان إنفانتينو قد قام بتهنئة الزمالك مؤكدًا أن اللقب هو نتيجة العمل الجاد والشغف والالتزام موجها التهنئة لجميع المعنيين، وطالبهم بمواصلة العمل بروح الفريق"، حيث وجه جيانى إنفانتينو، رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم يهنئ فيها نادى الزمالك بمناسبة تتويجه بطلا للدورى المصرى هذا الموسم، الذى وصفه بأنه جاء نتيجة جهود كبيرة، طالبًا من مجاهد نقل تهنئته إلى جميع من شاركوا فى تحقيق البطولة، كما أضاف إنفانتينو فى رسالته أنه ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى أحمد مجاهد وفريق عمله على المساهمة فى تطوير كرة القدم المصرية وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.