فيديو.. أهالى قرية الأشراف بأسوان: حياتنا تغيرت تماما بفضل «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وفى قرية الأشراف التابعة لوادى الصعايدة، أكد العديد من الأهالى للإعلامى محمد الشاذلى مذيع برنامج "صباح الخير يا مصر" أنه منذ دخول مبادرة "حياة كريمة" تغير وجه الحياة فى القرية تماما، مشيرين إلى أن المنازل كانت حالتها سيئة لدرجة كبيرة إذا كا الجدران يدخل منها الحشرات نظرا لسوء حالتها، ولا تصلح للمعيشة، ولكن مع بدء المبادرة تم تشطيب المنازل بشكل كامل وتوفير كل المرافق والخدمات التى تجعلها مناسبة للمعيشة.

وعن توفير الخدمات الطبية، قال الأهالى إنه تم تجديد المستشفى القريب من القرية وإعادة تأهيل الطريق المؤدى إليها لتسهيل الوصول إليها فى أسرع وقت، مع توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

وأشاد أهالى قرية الأشراف بتجديد المدرسة الابتدائية التى كانت متهالكة ولا تصلح للدراسة تماما، مؤكدين أنه بتجديدها أصبحت صورة مشرفة للقرية، لافتين إلى أن حياتهم تغيرت تماما بفضل مبادرة «حياة كريمة».