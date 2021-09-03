فيديو.. رئيس مركز إدفو: حياة كريمة غيرت معالم المدينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مركز إدفو، خلال حديثه فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المدينة تشهد تجديدًا لكافة القطاعات، وفى مقدمتها الصرف الصحى، ومياه الشرب، ومراكز الشباب، سعيًا لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى.

وأوضح أن نسب التنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى وصلت لـ 90%، مؤكدًا أنه يجرى العمل على 13 مشروعًا فى الوقت الحالى، فى 26 قرية أم.

وأضاف رئيس المدينة، أن المشروع سيسهم فى القضاء على العديد من المشكلات المتراكمة التى يعانى منها الأهالى منذ سنوات، من أبرزها مشكلة المياه الجوفية بالنقادية بقرية الرمادى بحرى والناتجة عن ارتفاع منسوب المياه فى الترعة عن منسوب بعض البيوت والمنازل بالقرية، موضحاً أنه تم طرح أعمال تبطين وتأهيل ترعة الرمادى، وسيتم البدء فى تنفيذها طبقاً لمواعيد محددة من أجل الانتهاء منها بالشكل المطلوب وفى أقرب وقت ممكن.

وللقضاء على مشكلة المياه، أشار إبراهيم محمد، إلى أن المحافظة بدأت وفى إطار حياة كريمة، بتغيير 350 كيلو متر مواسير، لتقديم مياه جيدة صالحة للشرب، بالإضافة إلى صيانة محطات المعالجة، وتجديد بعضها.