جامعة القاهرة تعلن البرامج المتميزة فى مرحلة البكالوريوس والليسانس

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، أن البرامج الدراسية التى تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة، تحتوى على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة وبيئة تعلم من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معمارى وتكنولوجى فريد لكونها جامعة ذكية من الجيل الرابع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بها برامج عديدة متميزة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى المدمج والنظام الأوروبى بكليات الجامعة المختلفة توافق المعايير الدولية فى التعليم، لافتًا إلى أن هذه البرامج المستحدثة تتناسب مع وظائف المستقبل وتستهدف المساهمة فى التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطنى.

ومن هذه البرامج: برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والبرنامج المتكامل بنظام النقاط الدولى بكلية طب قصر العينى، البرنامج المتكامل الدولى بالنقاط المعتمدة بكلية طب الفم والأسنان، والبرنامج المكثف فى التمريض لمنح الدرجة الثانية فى البكالوريوس فى علوم التمريض خريجى الكليات العملية بكلية التمريض، وبرنامج البكالوريوس المتميز فى العلاج الطبيعى بكلية العلاج الطبيعى، والبرنامج المتميز فى طب وجراحة وتناسل المجترات، وبرنامج الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية، برنامج طب وجراحة وتناسل الفصيلة الخيلية، برنامج الاستزراع السمكى وطب الأحياء المائية، برنامج طب وجراحة وتناسل الحيوانات الأليفة، برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، البرنامج المتميز سلامة وجودة الأغذية، برنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطرى.

وفى كلية العلوم برنامج التقنية الحيوية - الكيمياء الحيوية الجزيئية، وبرنامج علوم البترول الجيولوجية. وفى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برنامج تكنولوجيا الشبكات، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج الذكاء الاصطناعى، وبرنامج علوم البيانات فى نظم المعلومات، وبرنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبرانى.

وفى كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء، وفى كلية الآداب برامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية واللغة اليابانية، واللغة الألمانية،واللغة التركية، واللغة العبرية، وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، وبرنامج للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وبرنامج ليسانس اللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها،، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بمرحلة الليسانس، وبرنامج الترجمة التخصصية بنظام الساعات المعتمدة.

وفى كلية الآثار برامج الإرشاد الأثرى، ونظم المعلومات الأثرية، وبرنامج البكالوريوس باللغة الإنجليزية.

وفى كلية الإعلام برنامج الشعبة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

وفى كلية الزراعة برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الزراعة الدولية، وبرنامج البكالوريوس فى العلوم الزراعية، وبرنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية، زبرنامج التصنيع الغذائى بالنظام الأوربى، تكنولوجيا تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

وفى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج البكالوريوس باللغة الإنجليزية، وبرنامج العلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية بالاشتراك مع جامعة السوربون، وفى كلية الحقوق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، برنامج الدراسة باللغة الفرنسية المشترك مع جامعة السوربون (باريس 1).

وفى كلية الهندسة برنامج هندسة كهربية: تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج هندسة مدنية: تخصص هندسة وإدارة التشييد، هندسة مدنية: تخصص هندسة الإنشاءات، هندسة مدنية: تخصص هندسة المياه والبيئة، هندسة وتكنولوجيا العمارة، هندسة البترول والبتروكيماويات، هندسة الطاقة الكهربائية، هندسة البنية التحتية، هندسة وإدارة الرعاية الصحية، هندسة وإدارة الطيران، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصميم الميكانيكى، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة الميكاترونكس، هندسة ميكانيكية: تخصص الهندسة الصناعية والإدارة، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصنيع والمواد، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة الطاقة المستدامة.

وفى كلية التربية للطفولة المبكرة، برامج إعداد معلمات التربية الخاصة (رياض الأطفال)، وإعداد معلمات الحضانة، وإعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.