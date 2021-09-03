/648563/هترجع-قريب-لبيتها-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يكشف-آخر-تطورات-حالتها-الصحية

حرص الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز على طمئنة جمهور ياسمين ومحبيها على صحتها، مؤكدًا أنها ستعود قريبًا لمنزلها وعملها، ونافيًا نبأ وفاتها واصفًا إياه بالوضيع.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد أن أُشيع نبأ وفاتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وائل عبد العزيز يطمئن جمهور شقيقته على صحتها

نشر عبد العزيز صورة لشقيقته ياسمين من فيلمها الكوميدي «الدادة دودي»، وعلق عليه قائلًا: "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعه وضيعه.. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

وكانت عبدالعزيز، قد غادرت أحد مستشفيات القاهرة، وعادت إلى منزلها، لكنها قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال علاجها بعد مشاورات بينها وبين فريقها الطبي المعالج، حيث لم يتمكّن العوضي، من مرافقتها لعدم حصوله على تأشيرة السفر حينها.

ياسمين عبد العزيز تستكمل رحلتها العلاجية في سويسرا

وسافرت عبدالعزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها في جنيف جراء مضاعفات عملية جراحية دقيقة أجرتها، ما أدى إلى مكوثها في العناية المشددة فترة قبل استقرار حالتها ومغادرتها المستشفى في ما بعد.

ومن جانبه وضع الفنان أحمد العوضي حداً للشائعات التي طالته وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في الفترة الماضية بشأن انفصالهما، حيث غادر القاهرة منذ أيام في سرية تامة، متجهاً إلى جنيف بسويسرا، لدعم زوجته ومتابعة حالتها الصحية.

أحمد العوضي يرد على شائعة انفصاله من ياسمين عبد العزيز

وسبق أن رد على شائعات انفصاله عنها، والتي انتشرت عقب تخلفه عن السفر معها إلى سويسرا، وأعرب عن استيائه الشديد منها.

وقال في حسابه عبر "فايسبوك": "والنبي بطل هبد الله يرضى عليك… الحكاية لا ينقصها هبد، من قال هذا لك، كذب عليك".

ياسمين عبد العزيز تتألق في دراما رمضان 2021

يشار إلى أن النجمة ياسمين عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» مع خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، دينا فؤاد، إيمان السيد، بدرية طلبة، هدى الأتربي، محمود حافظ، بسنت النبراوي، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين، وصبا الرافعي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.