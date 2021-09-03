عقد المؤتمر الموسع الأول للرى الحديث فى محافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - دشنت الإدارة العامة للتوجيه المائى بغرب الدلتا التابعة لقطاع تطوير الرى، المؤتمر الأول الموسع لمحافظة البحيرة بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة وممثلى البنوك الوطنية (الأهلى والزراعى) بشأن تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث.

شارك فى المؤتمر، وفقا لبيان صحفى، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، وممثلو البنوك وعمد ومشايخ محافظة البحيرة ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية والمتحدثين الرسميين لمجالس المياه ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمى المياه ومديرى هندسات الرى وفريق عمل التوجيه المائى.

وقد تم خلال اللقاء شرح القرار الوزارى المشترك وآليات تفعيله وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ، كما تم طرح بعض التوصيات فى أثناء المناقشات واستعراض بعض التجارب المميزة لتأهيل المساقى والرى الحديث.

كما تم عرض حجم الاستفادة من التحول للرى الحديث وأبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التى تبذلها الدولة فى مصلحة المزارع المصرى.