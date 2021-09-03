فيديو - الأرصاد تعلن موعد الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضا كبيرا مقارنة بشهر أغسطس.





وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الخميس"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضات طفيفة فى درجات الحرارة، بدءًا من الأحد المقبل، وأشار إلى أن نسب الرطوبة لازالت مرتفعة حيث تصل إلى 90% على القاهرة وتتجاوز 90% على السواحل الشمالية. وتوقع شاهين تعرض السواحل الشمالية خلال الأسبوع المقبل إلى أمطار خفيفة، كما أن بعض المناطق المتفرقة من البلاد شهدت فرصا لسقوط أمطار.

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