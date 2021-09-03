موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وأعربت وزارة الأوقاف عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.