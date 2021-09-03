طقس نهاية الأسبوع.. انخفاض طفيف لـ درجات الحرارة ورياح متقطعة.. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد .. والطقس ليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .





وكشف الخبراء وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم وأشاروا إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة .. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحرالأحمر ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الاسكندرية 31 25 وادى النطرون 36 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 35 26 دمنهور 34 24 بلطيم 32 25 مطروح 31 23 السلوم 31 22 سيوة 36 20 بورسعيد 32 26 دمياط 32 25 الزقازيق 36 26 المنصورة 35 25 الاسماعيلية 35 23 السويس 35 25 العريش 31 25 رفح 30 24 رأس سدر 34 24 نخل 33 17 نويبع 36 29 طابا 36 25 كاترين 37 19 الطور 33 27 شرم الشيخ 38 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 28 الفيوم 35 25 بنى سويف 35 25 المنيا 36 22 أسيوط 37 22 سوهاج 38 23 قنا 42 26 الأقصر 43 26 أسوان 43 29 ادفو 42 29 أبوسمبل 44 29 الوادى الجديد 40 27 شلاتين 41 28 حلايب 38 27

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