فيديو - بطل إنقاذ طفل من الصعق بالكهرباء فى الشرقية : أتمنى مقابلة الرئيس

جدة - نرمين السيد - كشف الشاب محمد أبو عيد، بطل إنقاذ طفل، بقرية المنير، التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية، من الصعق بالكهرباء حين مروره على أحد الأعمدة التى بها ماس كهربائى، كواليس الواقعة التى هزت أرجاء مواقع التواصل الاجتماعى.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية: "كنت واقف قدام المحل، ولقيت ست بتصرخ بدون تفكير وبدون وعى جريت علشان أنقذ الطف.. مخى كان متعطل ساعتها ولو فكرت ثوانى كان الطفل مات". وأضاف محمد أنه لم يتعرض لأى ماس كهربائى خلال إنقاذ الطفل،لافتا إلى أن هناك فتاة تدرس التمريض كانت متواجدة فى محل الواقعة وتمكنت من عمل الإسعافات الأولية للطفل، مؤكدا أن الطفل الآن صحته جيدة. وطلب البطل فى نهاية حديثه بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا حبه له وتقديره لما يقوم به.

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