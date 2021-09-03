لو أنت فى المصيف خلى بالك .. ارتفاع أمواج البحر المتوسط اليوم لـ 2 متر

جدة - نرمين السيد - ويتوقع الخبراء أن تشهد البلاد اليوم نشاطا لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية القريبة وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. ولفت الخبراء إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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