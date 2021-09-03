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محمد سياف - ابو ظبي - يرغب العديد في الإنضمام إلى مبادرة التمويل العقاري 2021 الجديدة وتطبيق فائدة الـ 3% حيث تعتبر هذه المبادرة الرئاسية مميزة وفريدة من نوعها بالنسبة للخدمات التي تقدمها للمستفيدين خاصة أن قيمة العائد في المبادرات السابقة كانت 8%، لهذا يرغب الجميع في الإنضمام لهذه المبادرة الجديدة بعد تخفيض نسبة العائد.

مبادرة التمويل العقاري 2021 الجديدة وتطبيق فائدة ال3%

تستعد البنوك لتطبيق مبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لعام 2021 م بفائدة قيمتها 3% فقط، وهذا بعد الانتهاء من البنية التكنولوجية التي تمكنهم من استقبال طلبات الانضمام لهذه المبادرة.

وبالفعل تم تطبيق المبادرة الجديدة في المصرف المتحد وبنك مصر طبقا لتعليمات البنك المركزي الذي يهدف لتحقيق العدالة بين كافة المستفيدين من المبادرات السابقة.

كما انضم بنكا المصرف المتحد وفيصل الإسلامي لبنك القاهرة في فتح بدء تلقي طلبات الانضمام للمبادرة الرئاسية، وهذا يتم بصيغة متوافقة مع نشاط كل منهما، ومن المقرر انضمام حوالي 19 بنك آخر لهذه المبادرة في الأيام القادمة.

تصريحات بنك مصر والمصرف المتحد بخصوص المبادرة الجديدة

صرح البنك المصري بإمكانية المستفيدين الحاليين من أي مبادرة سابقة خفض قيمة العائد من 8% : 3% في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، كما قرر تعديل الحد الأقصى لمدة القرض لتصل إلى 30 عام، وقام بتوجيه هذه التصريحات لكافة فروع البنك في الجمهورية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد “أشرف القاضي” أن مشاركة البنك في هذه المبادرة بهدف تمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بحيث تكون نسبة التمويل لمحدودي الدخل 90% لشقق يصل سعرها إلى 350 ألف جنيه بالإضافة إلى الدعم الخاص بصندوق التمويل الذي يصل إلى 40%، بينما نسبة التمويل لمتوسطي الدخل تكون 80% والوحدات كاملة التشطيب سعرها يصل إلى 1.4 مليون جنيه.

وأكد على الإقبال الكبير لعملاء المبادرات السابقة بسعر فائدة 5% و 8% على التحويل لمبادرة التمويل العقاري الجديدة؛ بغرض استكمال باقي قيمة القرض وفقا للنظام الحالي، وهذا يتم بعد الموافقة من البنك المركزي.

كما أوضح القاضي أن البنك لأول مرة يسمح بتمويل وحدات سكنية مستقلة المسجلة داخل المبادرة بحيث تكون أوراقها مستوفية الشروط، كما أن البنك قام بطرح هذه المبادرة في 15 محافظات وهي:

الفيوم. القاهرة. الدقهلية. الشرقية. كفر الشيخ. البحيرة. الغربية. المنوفية. أسوان. الأقصر. قنا. سوهاج. أسيوط. المنيا. بني سويف.

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