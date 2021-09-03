قرارات جديدة من مطرانية شبرا الخيمة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مطرانية شبرا الخيمة عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها فى الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.





وأشارت المطرانية، فى بيانٍ لها، مساء أمس الخميس، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت لدراسة الوضع الراهن لـ فيروس كورونا، وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب فى القداسات، وبنسبة 50% من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط فى صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى فى منازلهم، وصلاة القنديل.

الموجة الرابعة من كورونا

وتضمنت القرارات إلغاء قاعات وسرادقات العزاء، وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات التى تقام خارج كنائس الإيبارشية، مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس.

وأعلنت المطرانية فى بيانها، عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.