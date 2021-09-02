/648557/بحضور-ممثل-الأغلبية-مستقبل-وطن-يعقد-اجتماع-موسع-بنواب-محافظة-الغربية

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعاً بنواب محافظة الغربية، مساء اليوم، بمقر الأمانة العامة للحزب .

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، والنائب يحيى عيسوي، والعميد أحمد الألفي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري.

كما شارك جميع نواب الهيئة البرلمانية من أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة الغربية.